На Харьковщине женщина провалилась в яму и сломала ногу

ЧП случилось вчера днем, 18 октября, во дворе частного дома поселка Малиновка Чугуевского района.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, в трехметровую яму упала женщина 1950 года рождения. Ей нужна была помощь медиков, поскольку хозяйка дома при падении сломала ногу и получила сотрясение мозга. К месту происшествия прибыл дежурный караул службы спасения. Спасатели, используя веревки, металлическую лестницу и спецустройства, спустились на дно ямы, где лежала женщина, обвязали ее и подняли на поверхность.

После этого бригадой медиков пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой помощи.

Агентство Телевидения Новости