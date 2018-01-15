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15.01.2018 18:45
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На харьковщине мужчина задержан за безжалостное убийство матери

На Харьковщине за безжалостное убийство собственной матери, был задержан мужчина. Тело 58-летней женщины правоохранители нашли в частном доме с многочисленными телесными повреждениями. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению убийства причастен 34-летний сын погибшей, говорит Александр Долженко, начальник Купянского отдела полиции. Также, добавляет он, к правоохранителям и ранее поступали обращения об избиении женщины

Александр Долженко, нач. Купянского ОП

Доречі, де-кілька реагувань було в минулому році. Ми приїжджали, складали адміністративні матеріали. Притігувалася до адміністративної відповідальності людина, знаходилась у нас відбувала відповідні адміністративні стягнення

Как позже выяснили правоохранители, в тот злосчастный день, мать с сыном распивали алкогольные напитки. Затем, между ними вспыхнула ссора. В результате чего мужчина  кулаками и ногами избил женщину и ушел отдыхать. Проснувшись через несколько часов, злоумышленник увидел, что мать до сих пор лежит на улице. Он затащил ее в дом и снова лег спать. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, ему грозит до 15 лет заключения. Сейчас мужчина находится под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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