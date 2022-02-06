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На Харьковщине нашли 15-летнюю девушку, которая сбежала из больницы

На Харьковщине нашли 15-летнюю девушку, которая сбежала из больницы

На Харьковщине полицейские в течение суток разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из больницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, утром 4 февраля в полицию поступило сообщение из детской больницы. Сотрудница учреждения заявила о том, что 15-летняя пациентка ушла из больницы и до сих пор не вернулась.

Правоохранители тщательно отработали места, где могла находиться беглянка, а также проверили, авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт.

5 февраля в 14:10 девушку обнаружили в городе Волчанске сотрудники харьковского отдела ювенальной превенции.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С несовершеннолетней правоохранители провели профилактическую беседу и вернули в больницу.

Агентство Телевидения Новости

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