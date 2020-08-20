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На Харьковщине нашли снаряды и авиабомбы: за сутки разминировали около 300 боеприпасов

На Харьковщине нашли снаряды и авиабомбы: за сутки разминировали около 300 боеприпасов

В Харьковской области пиротехники ГСЧС за сутки 19 августа разминировали 284 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились в Харьковском, Валковском и Коломакском районах области.

Из 284 найденных боеприпасов было 40 артснарядов, 8 минометных мин, 6 авиабомб и 230 других единиц.

Все взрывоопасные находки были уничтожены специалистами.

Агентство Телевидения Новости

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