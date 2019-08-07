Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:14
Просмотров: 102

На Харьковщине неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу

На Харьковщине неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу

В Харьковской области в военной части 3017 прекратил голодовку призывник Егор Потаманов, который отказывался приносить присягу.

Об этом сообщает местная редакция "Суспільного" телевидения, передает Цензор.НЕТ.

Потаманов объявил голодовку на прошлой неделе, 29 июля, в знак протеста против незаконного задержания и доставки в военкомат.

По словам брата призывника, Дмитрия Тишенко, парня около двух месяцев назад задержали на железнодорожной станции неизвестные люди, которые не представились и не показывали удостоверений. В наручниках Потаманова доставили в военкомат, где сообщили о призыве в Национальную гвардию.

По версии замкомандира части по работе с личным составом Игоря Николаева, Потаманов был призван на срочную службу Харьковским военным комиссариатом.

"Во время отбора парень добровольно изъявил желание проходить военную службу в рядах Национальной гвардии. Потом - отказался от присяги. По данному факту было проинформировано Госбюро расследований", - заявил Николаев.

29 июля Потаманов объявил голодовку в знак протеста, сегодня он прекратил ее после свидания с матерью.

В воинской части отметили, что в случае незаконного задержания или похищения человека родным стоит обратиться в Национальную полицию, которая и установит законность призыва Потаманова.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Харьковоблэнерго" открыло сервисный центр
Сегодня 07:39    53
Як пройде день міста у Харкові — ПРОГРАМА
Сегодня 07:10    75
В Харькове арестован организатор канала незаконной миграции в страны ЕС
Сегодня 06:42    72
Харьковский студент отвел самолет от жилых районов
Сегодня 06:33    236
Харьковчанка нырнула на рекордную глубину (ФОТО)
06.08.2019 08:37    231
“Богдан Моторс” відправив до Харкова чергову партію тролейбусів
06.08.2019 08:25    184
Оперативники Изюма разоблачили наркосбытчика
06.08.2019 07:53    97
У Харкові «прокурор» обібрав пенсіонерку
06.08.2019 07:35    208
В Харькове принимают профилактические меры в борьбе со свалками
06.08.2019 07:08    124
Долги харьковчан за отопление достигли трех миллиардов
06.08.2019 06:49    180
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 