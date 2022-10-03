На Харьковщине оккупанты разорили могилу героя АТО Мирослава Мислы

Фото разбитого памятника воину АТО Мирославу Мисле опубликовала депутат Харьковского облсовета и преподаватель Мислы в университете Каразина Галина Куц.

«Шесть лет назад ушел в вечность Мирослав Мисла – Воин, Герой. Он погиб в бою 2 октября 2016 на фронте российско-украинской войны, защищая Украину, — написала Куц в facebook. — На фото — разоренный надгробный памятник Мирославу Мысле в его родном селе Волохов Яр на Харьковщине. Это село было оккупировано россиянами в конце февраля 2022 года, сейчас уже освобождено».

Куц отметила, что лично была знакома с погибшим героем: «Я благодарна Богу, что хорошо знакома с Мирославом: преподавала ему политологические дисциплины во время его студенческих лет на историческом факультете Каразинского университета. Мирослав держит небо над Украиной! Светлая память Герою!»

Справка. Мирослав Мисла — выпускник истфака ХНУ им. В.Н. Каразина. Участник Революции Достоинства. В 2014 году добровольцем ушел на фронт и воевал на востоке Украины вначале в составе батальона МВД особого назначения «Сич», а затем — в «Карпатской Сечи» 93 ОМБр. 2 октября 2016 года погиб вблизи села Крымское Луганской области от множественных огнестрельных ранений во время минометных обстрелов.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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