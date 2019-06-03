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На Харьковщине пенсионерка упала в трехметровый колодец

На Харьковщине пенсионерка упала в трехметровый колодец

2 июня в 18:52 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Купянск-Узловой на ул. Силикатной, возле дома №21 упала в заброшенный колодец 70-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что глубина колодца была 3 метра, а диаметр колодца не превышал 0,8 м.

Один из спасателей спустился в колодец по лестнице-палке и помощью спасательной веревки, пожарного и строительного поясов обвязал женщину вокруг туловища, а его коллеги вытащили ее на поверхность.

Расспросив женщину перед подъемом на поверхность признаков явных переломов или других критических повреждений у нее спасатели не выявили.

Это впоследствии подтвердили и медики «скорой», осмотрев женщину на поверхности. После медицинских консультаций пенсионерку отпустили домой.

Как отметили в ГСЧС, работы по её спасению заняли около 15 минут.

Агентство Телевидения Новости

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