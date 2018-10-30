На Харьковщине подорвали найденные боеприпасы ВМВ

29 октября пиротехнические группы спасателей разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы обнаружили в Изюмском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе Харькова.

Всего специалисты разминировали 10 нйденных боеприпасов.

Среди них были 6 артснарядов и 4 минометных мины различных калибров.

Все взрывоопасные предметы спасатели-пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.

Агентство Телевидения Новости