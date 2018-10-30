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На Харьковщине подорвали найденные боеприпасы ВМВ
29 октября пиротехнические группы спасателей разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпасы обнаружили в Изюмском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе Харькова.
Всего специалисты разминировали 10 нйденных боеприпасов.
Среди них были 6 артснарядов и 4 минометных мины различных калибров.
Все взрывоопасные предметы спасатели-пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.
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