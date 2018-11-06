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На Харьковщине подорвали старые боеприпасы
5 ноября пиротехнические группы спасателей разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Взрывоопасные предметы были найдены в Дергачевском и Харьковском районах области.
Всего специалисты разминировали 3 артснаряда калибров 122мм, 125 мм и 152 мм.
Пиротехнические работы прошли без происшествий.
Все взрывоопасные предметы пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.
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