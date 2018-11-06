На Харьковщине подорвали старые боеприпасы

5 ноября пиротехнические группы спасателей разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы были найдены в Дергачевском и Харьковском районах области.

Всего специалисты разминировали 3 артснаряда калибров 122мм, 125 мм и 152 мм.

Пиротехнические работы прошли без происшествий.

Все взрывоопасные предметы пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.

Агентство Телевидения Новости