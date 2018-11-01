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На Харьковщине попала под поезд 16-летняя девушка

На Харьковщине попала под поезд 16-летняя девушка

Сегодня около 12:00 в пгт Шевченково на железнодорожной станции произошел несчастный случай с 16-летней девушкой. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка на железнодорожной станции решила перейти пути на нерегулируемом переезде. 

В это время с обеих сторон двигались поезда. 

Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила. 

В результате девочку сбил маневровый поезд. 

Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за груженых вагонов.

В результате происшествия 16-летнюю школьницу в состоянии шока доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.

Агентство Телевидения Новости

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