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На Харьковщине повесилась пациентка психбольницы
В Харьковской областной психиатрической больнице в поселке Стрелечье покончила с собой жительница Красноградского района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Тело 44-летней женщины обнаружили 13 января в 5:37. Женщина свела счеты с жизнью путем повешения.
Установлено, что женщина болела шизофренией.
Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация внесена в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.
Темы: самоубийство
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