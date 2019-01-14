На Харьковщине повесилась пациентка психбольницы

В Харьковской областной психиатрической больнице в поселке Стрелечье покончила с собой жительница Красноградского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тело 44-летней женщины обнаружили 13 января в 5:37. Женщина свела счеты с жизнью путем повешения.

Установлено, что женщина болела шизофренией.

Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.

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