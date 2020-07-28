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На Харьковщине пропала 17-летняя Елена Забазнова: нужны добровольцы для поиска

На Харьковщине пропала 17-летняя Елена Забазнова: нужны добровольцы для поиска

30 июля в 10:00 в селе Шестеровка Волчанского района собирается поисковая группа, которая вместе с полицией будет разыскивать 17-летнюю Забазнову Елену, мать 6 месячного ребенка. К поиску привлекаются добровольцы.

Форма одежды, как в лес, поле, а обувь закрытая.

Приветствуется наличие:

- лодки

- рации

- фонариков

- повербанков

- трекеров

- квадрокоптеров

Телефон для связи 068-777-0-112

Агентство Телевидения Новости

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