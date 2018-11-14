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На Харьковщине пропала несовершеннолетняя (ФОТО)

На Харьковщине пропала несовершеннолетняя (ФОТО)

Снежана Немченко ушла из дома и не вернулась.

В поселке Коломак Харьковской области пропала несовершеннолетняя. Правоохранители просят помощи в розыске Снежаны Немченко 2002 года рождения, которая 12 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Как сообщают в отделе ювенальной превенции ГУ Нацполиции, ранее девушка самостоятельно из дома не убегала. Снежана страдает нарушениями форм поведения и эмоций, вероятно, может находиться в нежилых, покинутых домах.

Приметы ребенка: на вид 11-12 лет; рост около 140 см; лицо круглое; худощавого телосложения; волосы черные; глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о Снежане Немченко, полиция просит сообщать по телефонам: 050-787-01-26, 8-266-5-65-96, 068-314-53-22 или 102.

Как сообщалось ранее, полиция разыскивает свидетелей наезда Lexus на пешеходов в Солоницевке.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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