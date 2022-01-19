На Харьковщине проведут проверку средств оповещения населения: зазвучат сирены

Сегодня, 19 января, в Харьковской области проведут проверку средств оповещения населения.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Сирены включат в 14:25.

«Прерывистое звучание электросирен означает – «Внимание всем!»

Услышав звучание, необходимо включить телевидение UA:Харків или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. Дальше — действовать соответственно полученной информации, – сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА. – Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».

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