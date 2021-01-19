На Харьковщине проверят систему оповещения населения: завоют сирены

В среду, 20 января, в Харьковской области проведут плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!».

Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать делать свои дела.

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