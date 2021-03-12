На Харьковщине психически больной мужчина "заминировал" два железнодорожных вокзала
На Харьковщине сегодня утром искали взрывчатку в помещении и на территории двух железнодорожных вокзалов.
Как сообщается в ежесуточной оперативной сводке ХОГА, сегодня, 12 марта, в дежурную часть полиции поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала «Купянск–Узловой» и в городе Купянске.
На места выезжали представители экстренных служб и взрывотехники. Проведено обследование зданий и прилегающей территории. Взрывных устройств не обнаружено.
Полиция задержала злоумышленника, который сообщил о ложном минировании данных объектов: им оказался психически больной мужчина 1983 года рождения.
Как отмечается, движение поездов на данных участках в связи с происшествием не прекращалось.