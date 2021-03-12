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На Харьковщине психически больной мужчина "заминировал" два железнодорожных вокзала

На Харьковщине психически больной мужчина заминировал два железнодорожных вокзала

На Харьковщине сегодня утром искали взрывчатку в помещении и на территории двух железнодорожных вокзалов.

Как сообщается в ежесуточной оперативной сводке ХОГА, сегодня, 12 марта, в дежурную часть полиции поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала «Купянск–Узловой» и в городе Купянске.

На места выезжали представители экстренных служб и взрывотехники. Проведено обследование зданий и прилегающей территории. Взрывных устройств не обнаружено.

Полиция задержала злоумышленника, который сообщил о ложном минировании данных объектов: им оказался психически больной мужчина 1983 года рождения.

Как отмечается, движение поездов на данных участках в связи с происшествием не прекращалось.

 

Агентство Телевидения Новости

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