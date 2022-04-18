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На Харьковщине резко возросло количество пожаров из-за обстрелов

На Харьковщине резко возросло количество пожаров из-за обстрелов

Бойцы ГСЧС за прошедшие сутки 37 раз выезжали тушить такие пожары, сообщает в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары от обстрелов за прошедшие сутки произошли в следующих районах Харькова и области: Основянском (2), Киевском (13), Шевченковском (5), Московском (9) и Немышлянском (1) районах Харькова, а также Богодуховском (1), Чугуевском (1), Изюмском (2) и Харьковском (3) районах области.

Среди крупнейших возгораний пресс-служба ГУ ГСЧС Украины выделила пожары в центре Харькова днем, а также — горящие склады и торговые помещения в Харькове и Чугуевском районе. Так, по информации ГСЧС, из-за обстрела центра Харькова около 14:00 17 апреля, загорелись жилые многоэтажки по 18 адресам, а также — учебное заведение в Киевском районе.

На Харьковщине резко возросло количество пожаров из-за обстрелов

«В одном пятиэтажном доме горели квартиры на третьем, четвертом, пятом этажах и крыша на площади около 500 кв. м. На ликвидацию данных пожаров (в жилых многоэтажках — ред.) от ГСЧС были привлечены 160 человек и 33 единицы техники. Спасателям удалось ликвидировать все очаги горения», — сообщили спасатели.

На Харьковщине резко возросло количество пожаров из-за обстрелов

Что касается горевшего учебного заведения, то там площадь пожара составила около 300 кв. м. В тушении пожара участвовали 30 спасателей и 8 единиц техники.

На Харьковщине резко возросло количество пожаров из-за обстрелов

Также 17 апреля на Харьковщине произошло 2 крупных пожара в торговых и складских помещениях. В Харькове в 15:57 начался пожар в здании, в котором расположены офисные и торговые помещения. Площадь пожара — около 1200 кв. м. Спасатели справились с огнем к 20:20.

«Чугуевские спасатели ликвидировали пожар в складском здании. Площадь пожара составила около 800 кв. м. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Помимо борьбы с огнем, 17 апреля харьковские ГСЧСники еще и обезвредили около 40 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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