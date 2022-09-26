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На Харьковщине россияне под каждую мину вставляли гранату с выдернутой чекой

На Харьковщине россияне под каждую мину вставляли гранату с выдернутой чекой

На деоккупированной территории Харьковской области заминировано все: гражданские объекты, лесные насаждения, жилые здания, автомобили.

Что и в каком количестве обнаружили наши бойцы рассказал «Эспрессо.TV» командир саперного взвода из танковой бригады ВСУ Александр Ковальский.

«В ходе наступления на Байрак прорабатывали пути движения для наших войск, снимали минные заграждения. Это – противопехотная мина ОЗМ-72. Она закапывается в землю, ставится на растяжку, выпрыгивает на высоту до двух метров и на 360 градусов от нее разлетаются осколки. Это также противопехотная мина — МОН-50. Можно на дерево установить. Отсюда вылетают осколки по такому диаметру и на 150 метров ничего живого не остается», — рассказал он.

По словам сапера, враг даже не поленился под каждую мину вставить гранату с выдранной чекой.

«То есть если бы ты прошел и просто взял ее в руки – уже бы в принципе лечился», — говорит Александр Ковальский.

Также он рассказал, что саперы изъяли очень много снарядов для РПГ, гранатометы, патроны. Все это пошло на вооружение ВСУ и будет лететь уже в сторону врага.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

Новости портала «Весь Харьков»

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