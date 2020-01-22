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На Харьковщине школьница покончила с жизнью, отравившись таблетками

На Харьковщине школьница покончила с жизнью, отравившись таблетками

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, согласно предварительным данным девушка покончила жизнь самоубийством, отравившись таблетками.

21 января около 03:00 в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в реанимационное отдела местной больницы была доставлена ​​16-летняя девушка с диагнозом отравление медикаментами.

Во время проведения проверки было установлено, что 20 января несовершеннолетняя жительница Харькова приехала в своим отцу и бабушке, которые живут в городе Волчанске.

Ночью она выпила 50 таблеток. Через некоторое время бабушка девушки услышала хрипы, доносились из комнаты и сразу прибежала оказать помощь внучке, вызвала скорую помощь.

Во время приезда медиков несовершеннолетняя впала в кому и через некоторое время умерла в реанимационном отделении.

Раньше она не высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. В семье были хорошие отношения.

Девушка училась в одной из школ Немышлянском районе Харькова.

По данному факту следователем Волчанского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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