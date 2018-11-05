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На Харьковщине школьники избили 11-летнюю девочку

На Харьковщине школьники избили 11-летнюю девочку

В селе Бердянка Зачепиловского района 2 ноября школьники избили 11-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

Медикам поступил вызов по поводу травмы позвоночника у ребенка.

Прибывшие на место медики скорой помощи установили со слов пострадавшей девушки, что на перемене ее избили пятеро учеников, которые учатся в той же школе.

После осмотра пострадавшей установили предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава.

Девочку госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: драка, школа

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