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На Харьковщине школьники избили 11-летнюю девочку
В селе Бердянка Зачепиловского района 2 ноября школьники избили 11-летнюю девочку.
Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.
Медикам поступил вызов по поводу травмы позвоночника у ребенка.
Прибывшие на место медики скорой помощи установили со слов пострадавшей девушки, что на перемене ее избили пятеро учеников, которые учатся в той же школе.
После осмотра пострадавшей установили предварительный диагноз: ушиб участка правого тазобедренного сустава.
Девочку госпитализировали в Зачепиловскую центральную районную больницу.
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