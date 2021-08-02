На Харьковщине случилось несколько ДТП

Накануне, в Московском районе, автомобиль Mitsubishi слетел с проезжей части и оказался в кювете. В результате происшествия, пасажирку сильно зажало в салоне. Очевидцы вызвали спасателей, которые по прибытию её вызволили .

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Рятувальники деблокували жінку 1986 року народження з понівеченого автомобіля та передали бригаді швидкої допомоги. Надалі медики оглянули постраждалу та госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.

Также в кювет слетела машина на Белгородском шоссе. Там столкнулись легковушки Acura и Daewoo Lanos. На кадрах с видеорегистратора видно, как из-за сильного удара первое авто несколько раз перевернулось и врезалось в столб. На удивление, для водителей всё тоже обошлось сильным испугом, а вот машины получили значительные повреждения.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи:

Постраждалих у цьому ДТП не було. Тільки були учасники - водії автомобілей. Без всяких пошкоджень вони були залишені на місці.

Сейчас все обстоятельства и детали этих происшествий выясняют следователи.

Ещё одно ДТП произошло в Лозовском районе. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и упал. Врачи скорой срочно забрали 39-летнего мужчину в больницу. У пострадавшего произошла клиническая смерть, однако медикам удалось спасти его жизнь.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи:

У нього була відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, була отолікворея, перелом основи черепа. Була клінічна смерть, його реанімували і доставили у дуже важкому стані у Лозівську центральну районну лікарню.

А вот одному из пострадавших на прошлой неделе в ДТП подростков врачи помочь так и не смогли. Травмы оказались несовместимы с жизнью и в ночь на понедельник 14-летний парень, которого сбил пьяный водитель в поселке Вильча, умер. На данный момент, подозреваемому объявили мера пресечения - 60 суток под стражей без права внесения залога.

Агентство Телевидения Новости