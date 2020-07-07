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На Харьковщине снова горело пшеничное поле: правоохранители подозревают поджог

На Харьковщине снова горело пшеничное поле: правоохранители подозревают поджог

Сообщение о пожаре в селе Рясное Близнюковского района поступило правоохранителям 6 июля в 13:50. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжали руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания сгорело около 10 гектар пшеницы. Пожар работники ГСЧС ликвидировали в течение часа. Пострадавших нет.

Установлено, что указанный участок поля общей площадью 119 гектаров принадлежит частному сельскохозяйственному предприятию. Предварительно, возгорание началось с угла поля. Причина пожара устанавливается.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия. Сумма материального ущерба устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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