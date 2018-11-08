На Харьковщине соседи спасли женщину из огня

Пожар произошел 7 ноября в 20:37 в Великобурлукском районе, село Хатнее.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Оказалось, что неравнодушные соседи, стали свидетелями ЧП и успели вытащить через окно из задымленной комнаты хозяйку горящего дома. Женщина, 1951 года рождения, получила лишь незначительные ожоги левой ступни и от дальнейшей госпитализации отказалась.

На момент прибытия спасателей дом уже горел по всей площади в 120 кв.метров, а крыша начала разрушаться. Локализовать пожар удалось в 21:40, а полностью ликвидировать - только в 03:35.

Предварительная причина инцидента - короткое замыкание электрической сети.

Агентство Телевидения Новости