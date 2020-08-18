На Харьковщине спасатели ликвидировали 33 пожара в природных экосистемах (ФОТО)

16 августа на территории Харьковщины случилось 33 пожара сухостоя в природных экосистемах, из которых 2 пожара охватили фермерские поля, где горела стерня.

В общем огнем уничтожено более 17 га сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Среди крупнейших таких пожаров является пожар в селе Вернопилля на Изюмщине. Там из-за выжигания сухостоя огонь перекинулся на лесополосу и скошенное поле. Общая площадь горения составила 6 га. Чтобы потушить этот пожар, спасателям 28-й Государственной пожарно-спасательной части и работникам лесного хозяйства понадобилось более 4 часов.

Еще один скошенный поле горел в селе Целюрикы Золочевского района. Там пожнивные остатки горели на площади 2 га. Спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части справились с огнем за 3 часа, спасая еще и 3 жилых дома.

Уже вечером, в 20:07, произошло возгорание сухой травы на краю поселка Бабаи Харьковского района на площади 4 га. С ним в 22:36 боролись 2 оперативных пожарно-спасательных подразделения из Харькова.

Подавляющее число пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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