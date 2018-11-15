На Харьковщине спасатели вытащили из горящего дома семью

Пожар произошел вчера вечером, 14 ноября, в городе Пивденное Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, к моменту их прибытия пламя охватило сразу 3 здания: летнюю кухню, сарай и жилой дом. Наблюдалось большое зарево. м. Общая площадь пожара составила около 250 кв.метров.

На глазах у пожарных из окна дома сосед вытащил 79-летнюю хозяйку дома. Кроме того, он сообщил, что в горящем доме находятся еще двое людей. Учитывая это, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и направил их на спасение людей. В самой дальней комнате спасатели нашли 77-летнего хозяина и его 51-летнюю дочь. Их также через окно эвакуировали из опасной зоны.

Спасенных с подозрением на отравление угарным газом медики скорой госпитализировали в больницы.

Тушение пожара осложнялось тем, что во дворе вплотную к зданиям были навалены кучи мусора и хлама, а в сарае хранилось сено. Все это также способствовало почти мгновенному распространению огня. Кроме того, существовала угроза возгорания соседних зданий и строений. Поэтому пожарные подали на тушение огня сразу 4 пожарных ствола.

В 18:00 распространения огня было остановлено, угроза нивелирована, до 1:25 спасатели разгребали завалы и горы мусора и проливали труднодоступные места, чтобы окончательно потушить пожар. Предварительно, причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости