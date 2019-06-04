На Харьковщине стокилограммовая женщина упала в трехметровый колодец и не пострадала

После того, как женщину подняли на поверхность, на теле ее не нашли видимых переломов и травм.

После осмотра медиками пострадавшая была отпущена домой. Вес женщины – более 100 кг, возраст – 70 лет. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Происшествие случилось вечером 2 июня на ул. Силикатной, 21 в поселке Купянск-Узловой.

Ранее стали известны подробности гибели коммунальщика под Харьковом (фото). Три сотрудника КП “Купянский водоканал” упали в канализационный колодец, надышались газами и самостоятельно не смогли выбраться.

Одного из них засосало в бетонный коллектор. Пробив отверстие в коллекторе, его также подняли наверх, но коммунальщик был уже мертв.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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