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На Харьковщине суд наказал мать школьника за буллинг одноклассников

На Харьковщине суд наказал мать школьника за буллинг одноклассников

На Харьковщине суд наказал мать школьника за буллинг одноклассников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ноябре прошлого года в полицию обратился директор лицея в Новой Водолаге. Он сообщил о травле одноклассников со стороны ученика 5-го класса. С жалобой о факте буллинга к нему  обратились родители двух школьников.

Правоохранители установили, что мальчик в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, выражаясь нецензурной бранью. Подросток также применял к детям физическую силу в школе и по дороге домой. 

В лицее также рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки.

Полицейские составили в отношении 46-летней матери парня протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд вынес решение о привлечении к административной ответственности матери парня-правонарушителя: женщину обязали выплатить штраф в размере 850 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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