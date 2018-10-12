На Харьковщине трактор без водителя убил мужчину

О ДТП сообщает Newsroom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации силовиков, трагедия произошла в селе Оскол Изюмского района вчера, 11 октября. Там трактор Т-150 с прицепом, который был гружен зерном, находился на поле. Под тяжестью собственного веса техника покатилась и в результате задавила мужчину.

Кроме того, кабина в момент инцидента была пуста.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости