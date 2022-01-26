На Харьковщине в 2021 году в ДТП погибли 148 человек, 11 детей

Еще 795 человек были травмированы.

Погибших больше, чем в 2020 году, травмированных меньше — в 2020 году погибли в ДТП 105 и были травмированы 930 человек. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области на основании анализа аварийности на дорогах области.

Больше всего ДТП с погибшими и/или травмированными в течение 2021 года происходило по пятницам и субботам. В основном ДТП происходили в период с 8 по 19 часов, а ДТП с погибшими и/или травмированными были совершены в период с 8 по 22 часа суток (пик количества таких ДТП происходил в период с 16 по 20 часов).

Среди погибших — 11 детей (в 2020 году — 4). 197 детей были травмированы. Из погибших детей 7 были пешеходами.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»