На Харьковщине в лесу заблудились отдыхающие

В Волчанском районе Харьковской области правоохранители помогли группе отдыхающих, которые заблудились и застряли на автомобиле в лесу, выбраться.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 июля полицейские патрулировали территорию Старосалтовской ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина.

Во время патрулирования они обнаружили харьковчан, которые на автомобиле возвращались с базы отдыха домой.

Люди заблудились в лесу, к тому же колесо их машины попало в канаву, и авто застряло.

Полицейские вытащили тросом их машину.

Также во время патрулирования полицейские увидели в лесу пожилую женщину, которая тоже заблудилась. Местная жительница пасла скот и не смогла самостоятельно выйти из леса. К счастью ее обнаружили работники полиции. Они довезли женщину домой, где ее ждала семья.

Агентство Телевидения Новости