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На Харьковщине в огне погибли 3 человека

На Харьковщине в огне погибли 3 человека

С 24 сентября по 1 октября в Харькове и области спасатели 189 раз выезжали на ликвидацию чрезвычайных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из них 64 раза спасатели выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

В результате пожаров погибли 3 человека, еще 2 получили травмы.

Из опасных зон на пожарах спасены 2 человека, еще 15 спасатели эвакуировали.

На месте чрезвычайных происшествий спасатели обнаружили 4 погибших, 5 получили травмы, 6 человек были ими спасены.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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