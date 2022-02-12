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На Харьковщине в учебных заведениях обнаружили нарушения — работники не проходили вовремя медосмотры

На Харьковщине в учебных заведениях обнаружили нарушения — работники не проходили вовремя медосмотры

Этот факт не помешал руководству учебных заведений допустить сотрудников к работе с детьми.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В двух учебных заведениях Харьковского района в течение января 2022 года были зафиксированы нарушения. Так, работники, которые не прошли регулярное медосвидетельствование, были допущены к работе с детьми.

Всего в Госпродпотребслужбе проверили 27 учебных заведений.

Согласно выводам комиссии, которая проводила проверки, своевременное медосвидетельствование не было обеспечено именно руководством. За указанные нарушения ответственных привлекли к административной ответственности по ст. 42 КУоАП.

Кроме этого были выявлены и другие нарушения: в частности, периодичность прохождения работниками медосмотров не соответствует той, которая установлена на законодательном уровне. Ответственное лицо общего среднего образования привлекли к административной ответственности по ст. 42 КУоАП.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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