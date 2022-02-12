На Харьковщине в учебных заведениях обнаружили нарушения — работники не проходили вовремя медосмотры
Этот факт не помешал руководству учебных заведений допустить сотрудников к работе с детьми.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В двух учебных заведениях Харьковского района в течение января 2022 года были зафиксированы нарушения. Так, работники, которые не прошли регулярное медосвидетельствование, были допущены к работе с детьми.
Всего в Госпродпотребслужбе проверили 27 учебных заведений.
Согласно выводам комиссии, которая проводила проверки, своевременное медосвидетельствование не было обеспечено именно руководством. За указанные нарушения ответственных привлекли к административной ответственности по ст. 42 КУоАП.
Кроме этого были выявлены и другие нарушения: в частности, периодичность прохождения работниками медосмотров не соответствует той, которая установлена на законодательном уровне. Ответственное лицо общего среднего образования привлекли к административной ответственности по ст. 42 КУоАП.
Источник: objectiv.tv
Автор: Александра Прудникова