На Харьковщине вандалы повредили мурал с портретами воинов
В Лозовой Харьковской области неизвестные повредили мурал с портретами погибших воинов.
Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на местные СМИ.
Коммунальщики обратились в Лозовской отдел полиции. Правоохранителям пока не удалось разыскать хулиганов.
По словам коммунальщиков, на следующей неделе художники из Харькова восстановят мурал.
Напомним, в Лозовой появился мурал в честь героя-танкиста АТО. Портрет Александра Лавренко, погибшего в зоне боевых действий на Донбассе, размещен на стене пятиэтажного дома в третьем микрорайоне на улице Моторного. Рядом с ним находится портрет воина-интернационалиста Сергея Моторного, который погиб в Афганистане в 1984 году.
Источник: sprotyv.info