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На Харьковщине вандалы повредили мурал с портретами воинов

На Харьковщине вандалы повредили мурал с портретами воинов

В Лозовой Харьковской области неизвестные повредили мурал с портретами погибших воинов.

Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на местные СМИ.

Коммунальщики обратились в Лозовской отдел полиции. Правоохранителям пока не удалось разыскать хулиганов.

По словам коммунальщиков, на следующей неделе художники из Харькова восстановят мурал.

Напомним, в Лозовой появился мурал в честь героя-танкиста АТО. Портрет Александра Лавренко, погибшего в зоне боевых действий на Донбассе, размещен на стене пятиэтажного дома в третьем микрорайоне на улице Моторного. Рядом с ним находится портрет воина-интернационалиста Сергея Моторного, который погиб в Афганистане в 1984 году.

Источник: sprotyv.info

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