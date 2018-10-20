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На Харьковщине во время рыбалки утонул несовершеннолетний

На Харьковщине во время рыбалки утонул несовершеннолетний

19 октября около 17 часов в полицию поступила информация о том, что в пруду в селе Писаревка утонул несовершеннолетний. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  полицейские на месте происшествия выяснили, что парень 2002 года рождения, местный житель, примерно в 13 часу пошел к пруду рыбачить с лодки. 

Около 16:30 отец отправился на поиски ребенка. Посреди пруда он увидел пустую лодку, а неподалеку - тело сына. Мужчина самостоятельно вытащил его на берег и вызвал полицию.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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