На Харьковщине во время рыбалки утонул несовершеннолетний

19 октября около 17 часов в полицию поступила информация о том, что в пруду в селе Писаревка утонул несовершеннолетний.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские на месте происшествия выяснили, что парень 2002 года рождения, местный житель, примерно в 13 часу пошел к пруду рыбачить с лодки.

Около 16:30 отец отправился на поиски ребенка. Посреди пруда он увидел пустую лодку, а неподалеку - тело сына. Мужчина самостоятельно вытащил его на берег и вызвал полицию.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости