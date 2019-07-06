На Харьковщине во время сбора урожая взорвалось пиротехническое устройство
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 июля в 15:29 в полицию поступило сообщение от жителя села Сугаревское о том, что на поле раздался хлопок и произошло возгорание. Пожар местные жители ликвидировали самостоятельно.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники.
На поле правоохранители обнаружили предмет, обмотанный скотчем. По заключению экспертов, он представляет собой самодельное пиротехническое устройство.
Работники сельскохозяйственного предприятия сообщили, что ранее слышали похожи хлопки, но не обращали на них внимания. В результате ЧП пострадавших нет.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Принимаются меры по установлению и задержанию людей, причастных к совершению преступления.