На Харьковщине враг очень сильно активизировался, — «Карпатская Сечь»

В течение последних дней оккупанты в Харьковской области активизировались и постоянно обстреливают позиции украинских военных из разного вооружения, в частности запрещенного.

В результате использования врагом фосфорных снарядов горят поля и луга, и защитники не только удерживают позиции, но и тушат эти пожары, рассказала заместитель командира 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ «Карпатская Сечь» «Легиона Свободы» Мария Чашка в эфире «5 канала».

«Наши позиции постоянно подвергаются обстрелам. Последние несколько дней враги очень сильно активизировались. Они предпринимают попытки прорыва, попытки атак. И традиционно уже, к сожалению, обстреливают позиции нашего батальона и позиции других подразделений ВСУ из всех видов вооружения. Постоянно, практически круглосуточно… Используют запрещенное оружие, используют фосфорные снаряды, используют кассетные снаряды», — рассказала военная.

По ее словам, ситуация в Харьковской области напряженная, но боевой дух защитников и защитниц достаточно высок.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Елена Нагорная

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