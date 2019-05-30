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На Харьковщине у водителя авто выявили превышение нормы алкоголя в 9 раз

На Харьковщине у водителя авто выявили превышение нормы алкоголя в 9 раз

В течение суток 29 мая в Харькове и области произошло 29 ДТП.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, у 13 водителей были выявлены признаки алкогольного опьянения.

В частности, у одного из водителей - мужчины, который управлял автомобилем "Volkswagen", патрульные зафиксировали девятикратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Результат освидетельствования водителя на состояние опьянения составил 1,69 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

Также правоохранители получили 735 вызовов и составили 447 постановлений за нарушение правил дорожного движения - такой была прошлая среда для харьковских полицейских.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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