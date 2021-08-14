На Харьковщине за сутки произошло более двух десятков пожаров в природных экосистемах

На Харьковщине за прошедшие сутки спасатели ликвидировали более двух десятков пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 13 августа в регионе произошло 24 пожара сухой растительности в природных экосистемах.

Общая площадь выгоревшей земли только за вчерашний день составила более 7 га.

Как отмечают в ГСЧС, подавляющее их количество случается из-за легкомысленности граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, что в последнее время наблюдается на Харьковщине. Нередко огонь перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб, добавили в ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости