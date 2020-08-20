На Харьковщине за сутки произошло два масштабных пожара: подробности

Накануне в селе Безруки Дергачевского района на одном из предприятий горел склад с готовой резиновой продукцией. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь и очень быстро распространялся.

По словам представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игоря Лупандина, за десять минут после вызова к месту происшествия было направлено 8 отделений на автоцистернах.

Из-за большого количества резины, которая находилась на складе, и возможного распространения огня пожарные работали более 12-ти часов. Только сегодня в шесть часов утра пожар удалось ликвидировать.

Игорь Лупандин, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области

Було встановлено, що площа пожежі складає біля тисячі квадратних метрыв. Вже був обвал конструкції складського приміщення, а також частково інших приміщень, які там були розташовані поруч. Попередню причину, яку ми дали, це — занос відкритого вогню невідомою людиною. Зараз по цьому всьому напрямку працюють правоохоронні органи.

Под забором предприятия собрался целый автопарк: полиция, пожарная и десяток машин администрации. Убытки компании считают владельцы, а ущерб, нанесенный окружающей среде - государственная экологическая инспекция.

Я відбираю проби ґрунтів, для того , щоб тут зняти аналіз, чи відбулось забруднення водами, які утворювались під час тушіння пожежі.

Однако местный общественный активист Юрий уверен, что выброс токсинов в воздух точно был. Мужчина говорит, что в соцсетях люди жаловались на вонь еще до пожара, а сейчас терпение лопнуло, потому что в горле целый день стоит гарь.

Юрий Коробко, общественный активист

Мне, в частности, позвонила знакомая, которая работает в Харькове в медицинском учереждении, сказала, что утром проснулась - горло болело, и гарь стояла, особенно у кого малые дети – это, я думаю, плачевная ситуация

Валентина, жительница села

Був вибух на «колошній» фабриціі. Сьогодні вночі не могла заснути, потому шо гарь стояла в горлі. Дуже тяжело дишать було — ну, токсини, все-такі резина.

В сельском совете нас заверили, что предприятие находится за пределами территории села и никаких вредных выбросов раньше здесь не фиксировали.

Николай Шабалтас, председатель Безруковского сельского совета

Звичайно, підприємство ніколи б не відкрилось, якщо не було б якихось стандартів, які б свідчили про те, що підприємство не може діяти

Еще один масштабный пожар произошел также накануне в поселке Сахновщина. Горело одноэтажное здание и два магазина. На момент прибытия первых спасательных подразделений огонь успел набрать значительной силы. По деревянным перекрытиям огонь распространился на 900 квадратных метров и успел нанести немалый вред. Причины возникновения возгорания выясняется.

Агентство Телевидения Новости