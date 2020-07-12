На Харьковщине за сутки выгорело более 9 тысяч кв.м. сухостоя

В Харьковской области за прошедшие сутки, 11 июля, пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров на открытых территориях, где горели кустарники, сухая трава, камыш и мусор.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары возникали в Сахновщинском, Барвенковском, Лозовском, Боровском, Двуречанском, Золочевском и Нововодолажском районах области, а также в Основянском и Слободском районах города Харькова.

Общая площадь таких пожаров составила более 9500 кв.м.

Как отметили в пресс-службе спасателей, крупнейший пожар произошел в Основянском районе Харькова - на открытой территории на ул. Биологической, 2. Сообщение о нем поступило пожарным в 14:05.

На момент прибытия спасателей на место сухая трава горела ориентировочно на площади 3 га.

В 15:38 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 18:48 ликвидировали.

Жертв и пострадавших в результате этого пожара нет.

Причина возникновения пожара, по данным спасателей, - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости