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На Харьковщине задержали россиянина, который пытался нелегально перейти границу

На Харьковщине задержали россиянина, который пытался нелегально перейти границу

На Харьковщине пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, 28 января в районе населенного пункта Гран пограничники задержали 40-летнего гражданина РФ, который пытался нелегально попасть в Россию.

Информацию о движении неизвестного в сторону границы предоставил участковый инспектор пограничной службы.

Задержанный пояснил, что он постоянно проживает в Украине и направляется к родственникам в Россию. По его словам, где находятся пункты пропуска, он не знал, поэтому решил двигаться к границе наугад.

За попытку незаконного пересечения границы на иностранца составлены соответствующие административные материалы, которые переданы на рассмотрение в суд.

При этом в пресс-службе харьковских пограничников отметили, что всего за январь этого года пограничниками за попытку незаконного пересечения границы были задержаны 15 человек.

Также пограничники напомнили, что в Харьковской области функционирует пункт пропуска «Гоптовка», через который граждане могут пересечь государственную границу Украины, как на автомобиле так и в пешем порядке, а за незаконное пересечение границы предусмотрена административная ответственность.

 

Агентство Телевидения Новости

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