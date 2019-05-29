Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:31
Просмотров: 80

На Харьковщине зарегистрировано 15 случаев бешенства животных

На Харьковщине зарегистрировано 15 случаев бешенства животных

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы Украины в Харьковской области, в 2019 году в регионе зарегистрировано 15 случаев заболевания животных бешенством.

Бешенство зарегистрирован на территории 12 районов области. Больше всего случаев зарегистрировано на территории Чугуевского района - три. Два случая зарегистрировано на территории Харькова, а по одному случаю бешенства зарегистрировано на территории Боровского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Кегичевского, Лозовского, Нововодолажского, Харьковского районов и в Люботине.

Так, в четырех случаях бешенство диагностировали у собак, в пяти - в котов, в двух случаях - у крупного рогатого скота, в четырех случаях - у лисиц.

Кроме того, специалисты отметили, что за аналогичный период прошлого года в Харьковской области было зарегистрировано на 33 случая заболевания животных бешенством больше.

По состоянию на 27 мая в области остается четыре неблагополучных пункта по бешенству животных, в которых проводятся соответствующие мероприятия.

В весенне-летний период возникает угроза заболевания животных бешенством, проживающих в городах, чтобы уберечь питомцев, необходимо провести профилактическую прививку. Вакцинации подлежат все животные, начиная с трехмесячного возраста. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 