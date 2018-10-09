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На Харьковщине завоют сирены

На Харьковщине завоют сирены

17 октября в Харьковской области проведут плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, электросирены включат в 7:52 и 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!».

Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: сирена

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