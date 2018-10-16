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На харьковском предприятии в результате пожара произошла утечка кислоты
15 октября 07.05 на улице Плиточной, 12/1 в Харькове, где расположены помещения компании «Иприс-Профиль», произошел пожар.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.
Пожар возник в помещении, где проводятся гальванические работы.
Общая площадь пожара составила 60 м2.
В результате пожара произошла утечка кислоты.
Пожар локализовали в 07.11, ликвидировали - в 08.15.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Причины пожара выясняются.
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