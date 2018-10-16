На харьковском предприятии в результате пожара произошла утечка кислоты

15 октября 07.05 на улице Плиточной, 12/1 в Харькове, где расположены помещения компании «Иприс-Профиль», произошел пожар.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Пожар возник в помещении, где проводятся гальванические работы.

Общая площадь пожара составила 60 м2.

В результате пожара произошла утечка кислоты.

Пожар локализовали в 07.11, ликвидировали - в 08.15.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины пожара выясняются.

Агентство Телевидения Новости