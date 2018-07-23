На харьковском вокзале избили и ограбили пассажира электрички.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

21 июля в полицию поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что к ним обратился 42-летний мужчина с переломом ребер.

Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в Харькове его избили незнакомцы.

Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.

За совершение разбоя по предоставленным приметам правоохранители на станции Харьков-Пассажирский задержали двух ранее судимых 28-летних мужчин.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления.

Задержанные арестованы и находятся под стражей.

Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости