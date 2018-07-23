Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:58
Просмотров: 242

На харьковском вокзале избили и ограбили пассажира электрички

На харьковском вокзале избили и ограбили пассажира электрички

На харьковском вокзале избили и ограбили пассажира электрички.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

21 июля в полицию поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что к ним  обратился 42-летний мужчина с переломом ребер.

Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в Харькове его избили незнакомцы.

Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.

За совершение разбоя по предоставленным приметам правоохранители на станции Харьков-Пассажирский задержали двух ранее судимых 28-летних мужчин.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления.

Задержанные арестованы и находятся под стражей.

Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Салтовке в подземном переходе метро ограбили подростка
Сегодня 13:09    307
В Дергачевском районе мужчина обокрал гараж соседа
19.07.2018 14:10    106
В Основянском районе на улице ограбили мужчину
19.07.2018 11:00    141
Подозреваемый в убийстве пенсионера и разбое на Сабуровской рецидивист вышел на свободу за неделю до нападения
17.07.2018 16:24    200
В Дергачах мужчина обокрал дом товарища
14.07.2018 14:40    133
На базе отдыха в Старом Салтове обокрали мужчину
14.07.2018 11:28    237
В Харькове вооруженный курсант ограбил кредитное учреждение
12.07.2018 11:03    178
В Изюмском районе двое парней избили и ограбили мужчину в электричке
12.07.2018 10:29    158
В Киевском районе несовершеннолетний харьковчанин ограбил киоск
27.06.2018 12:17    205
В Харькове на улице рецидивист ограбил женщину
18.06.2018 17:24    301
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 