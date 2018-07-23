На харьковском вокзале избили и ограбили пассажира электрички
На харьковском вокзале избили и ограбили пассажира электрички.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
21 июля в полицию поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что к ним обратился 42-летний мужчина с переломом ребер.
Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в Харькове его избили незнакомцы.
Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.
За совершение разбоя по предоставленным приметам правоохранители на станции Харьков-Пассажирский задержали двух ранее судимых 28-летних мужчин.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления.
Задержанные арестованы и находятся под стражей.
Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.