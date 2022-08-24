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На Харків насуваються пилові бурі
У Харкові та області погоду 24–26 серпня визначатиме сильний антициклон зі сходу. Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Синоптики прогнозують спекотну та вітряну погоду. Вітер східного напрямку 15–20 м/с, температура вдень сягатиме +30...+35 °С.
«Створюються умови для виникнення пилових бур», — ідеться в повідомленні.
Крім того, 24–27 серпня в лісах Харківської області тримається надзвичайна пожежна небезпека.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/75732