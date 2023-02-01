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На Харківщині 13 населених пунктів залишаються під вогнем окупантів

На Харківщині 13 населених пунктів залишаються під вогнем окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 лютого. 343 доба війни.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та 2 авіаційних  удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка військ противника. В той же час, у прикордонних з Україною районах, ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине – Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з російської федерації.

Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до такого собі козацько-кадетського корпусу для начебто «правильного патріотичного виховання». Людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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