На Харківщині 1,5 тисячі чоловіків “ухиляються” від армії (ВІДЕО)

На час осіннього призову створені комісії, які перевіряють документи в строковиків.

У зв’язку з великою кількістю уклоністів у регіоні на час осіннього призову створені комісії, які перевіряють документи в строковиків. В обласному військкоматі повідомили результати службового розслідування щодо резонансного відео, на якому юнака затримують двоє чоловіків у військовій формі в присутності співробітника поліції.

Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату

Ті військовослужбовці, які були на відео, було сказано, що це Куп’янский об’єднаний районний комісаріат. Таких немає, не підтверджено. Ніяких заяв до Національної поліції не поступало.

У разі виявлення порушень у роботі комісій Калгушкін закликає телефонувати на “гарячу лінію” військкомату. В армію з регіону мають піти 1,5 тисячі чоловіків. Приблизно стільки ж людей від служби ухиляються. Калгушкін запевняє, що строковиків на Донбас не відправляють. За кожним військовим, який працює офіційно, зберігається робоче місце та середня зарплата.

Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату

Забезпечуються повністю речовим майном, харчуванням і місцем проживання. Виконують тільки ті завдання в пунктах постійної дислокації військових частин, куди вони відправляються. Завдання за тією посадою, на яку вони призначені.

Указ президента про продовження осіннього призову до кінця грудня на Харківщину не розповсюджується.

Юрій Калгушкін, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату

Вже відправлений до військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби 861 призовник. Команди молодого поповнення будуть відправлятися у листопаді і жовтні. Останній день відправок з Харківської області – 23 листопада.

Строковикам виплачують грошові компенсації – 3 ,5 тисячі гривень при призові, а при звільненні – ще близько двох тисяч.

Олексій Максімов, директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА

З обласного бюджета виділені кошти – мільйон 450 тисяч гривень, які надійшли для забезпечення наших призовників під час проходження призову, а також для вирішення всіх питань, пов’язаних з призовом.

Непридатними до служби за станом здоров’я визнали більше 234 строковиків. Відстрочку за різними обставинами надали 3391 чоловікам.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ольга Куріленко

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