На Харківщині 3 ОШБр завдала росіянам значних втрат: відео знищення окупантів

Бійці Третьої штурмової бригади успішно вразили позиції противника на Харківщині. Окупанти зазнали втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомили у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Зокрема, було тричі пошкоджено російські танки, знищено вантажівку «Урал», збито антену зв’язку та виведено з ладу гармату.

У результаті ударів від укриттів піхоти противника залишилися лише вирви, а позиції зазнали значних пошкоджень.

Відео знято військовими батальйону безпілотних систем.

Агентство Телевидения Новости