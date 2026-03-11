На Харківщині безпілотник влучив по території підприємства: поранено чоловіка

11 березня російський БпЛА влучив по території одного з населених пунктів Чугуївського району. Унаслідок удару поранення дістав чоловік, пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Повідомлення про влучання російського БпЛА «Герань-2» на території одного з населених пунктів Чугуївського району надійшло до поліції сьогодні зранку.

Унаслідок удару пошкоджено дах ангара, один навантажувач та три трактори. На місці виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1972 року народження. Він дістав вибухові поранення та був госпіталізований.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости